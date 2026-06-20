Про це повідомляють у соцмережах. У коментарі 24 Каналу в пресслужбі ДСНС Києва підтвердили факт загорання й розповіли про ліквідацію наслідків.

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Що відомо про пожежу в столиці?

За словами речника служби Павла Петрова, загоряння сталося в Деснянському районі, на Лівому березі Києва. Там спалахнула пожежа в закладі громадського харчування. За даними з мережі, а також судячи з відео, йдеться про ресторан "У лісі".

Горить ресторан "У лісі": дивіться відео з мережі

У ДСНС зазначили, що площа загоряння склала близько 250 квадратних метрів. До її ліквідації залучили 4 машини спецтехніки та 20 рятувальників.

За попередніми даними, інформації про постраждалих не надходило. Відвідувачів закладу евакуювали з охопленого вогнем ресторану.

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