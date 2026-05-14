В Киеве прогремели взрывы, произошел пожар: на столицу летела баллистика

После ночной массированной атаки в Киеве снова прогремели взрывы утром 14 мая. Жителей города предупреждали об угрозе баллистики.

Что известно о взрывах?

Воздушная тревога в Киеве была объявлена ​​еще после полуночи 14 мая. После массированной атаки ночью Россия утром снова могла нанести удар по столице.

Кроме движения группы беспилотников в направлении города, Воздушные силы ВСУ также сообщили о движении ракеты. Около 06:41 в городе прогремело несколько взрывов.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Дарницком районе поврежден фасад дома после атаки. На придомовой территории горят автомобили.

Какие последствия ночной атаки 14 мая?

Ночью Россия избивала по столице Украины БпЛА, баллистику и крылатые ракеты. Последствия ударов фиксируют в не менее шести районах города. Также из-за вражеской атаки погиб человек, есть и пострадавшие.

В Дарницком районе от попадания произошел обвал конструкции жилого дома. Там ГСЧС спасает людей из-под завалов. В других районах местные власти фиксируют прилет в недостроенную многоэтажку, падение обломков на разных локациях и возгорание автомобилей.