В Киеве прогремели взрывы: враг запускал баллистику

Взрывы были слышны в столице во время баллистической атаки. Также есть угроза от БпЛА и крылатых ракет – стратегическая авиация России осуществила пусковые маневры.

24 Канал рассказывает, что известно на данный момент.

Что известно об атаке врага на Киев 14 марта?

В 03:07 в Киеве и области, как и в ряде других областей, объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза баллистического обстрела.

Российская армия с нескольких направлений запустила ракеты в сторону Киевской области. Мониторы писали, что говорилось о баллистике с востока и "Цирконах" с юга по меньшей мере. В столице прогремела серия взрывов.

Взрывы в Киеве. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!

– написал городской голова Виталий Кличко.

