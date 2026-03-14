В Киеве прогремели взрывы: враг запускал баллистику
- В Киеве во время баллистической атаки прогремела серия взрывов.
- Российская армия запустила ракеты с нескольких направлений.
Взрывы были слышны в столице во время баллистической атаки. Также есть угроза от БпЛА и крылатых ракет – стратегическая авиация России осуществила пусковые маневры.
Об этом информируют мониторинговые сообщества. 24 Канал рассказывает, что известно на данный момент.
Хронология атаки
Что известно об атаке врага на Киев 14 марта?
В 03:07 в Киеве и области, как и в ряде других областей, объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза баллистического обстрела.
Российская армия с нескольких направлений запустила ракеты в сторону Киевской области. Мониторы писали, что говорилось о баллистике с востока и "Цирконах" с юга по меньшей мере. В столице прогремела серия взрывов.
Взрывы в Киеве. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!
– написал городской голова Виталий Кличко.
Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозы применения врагом ударных БпЛА для всех областей, о взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Какие еще есть угрозы в Украине этой ночью?
- В это время в небе Украины также много ударных беспилотников вражеских беспилотников.
- Также Россия запустила стратегическую авиацию, в частности Ту-95МС, и уже были пусковые маневры крылатых ракет Х-101