В Киеве прогремели взрывы: враг запускал баллистику
14 марта, 03:13
Обновлено - 03:30, 14 марта

В Киеве прогремели взрывы: враг запускал баллистику

Олесь Друкач
Основні тези
  • В Киеве во время баллистической атаки прогремела серия взрывов.
  • Российская армия запустила ракеты с нескольких направлений.

Взрывы были слышны в столице во время баллистической атаки. Также есть угроза от БпЛА и крылатых ракет – стратегическая авиация России осуществила пусковые маневры.

Об этом информируют мониторинговые сообщества. 24 Канал рассказывает, что известно на данный момент.

Хронология атаки Много "Шахедов" снова в небе над Украиной: какие области терроризирует Россия

Что известно об атаке врага на Киев 14 марта?

В 03:07 в Киеве и области, как и в ряде других областей, объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза баллистического обстрела.

Российская армия с нескольких направлений запустила ракеты в сторону Киевской области. Мониторы писали, что говорилось о баллистике с востока и "Цирконах" с юга по меньшей мере. В столице прогремела серия взрывов.

Взрывы в Киеве. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях! 
– написал городской голова Виталий Кличко.

Какие еще есть угрозы в Украине этой ночью?

  • В это время в небе Украины также много ударных беспилотников вражеских беспилотников.
  • Также Россия запустила стратегическую авиацию, в частности Ту-95МС, и уже были пусковые маневры крылатых ракет Х-101