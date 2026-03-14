Про це інформують моніторингові спільноти. 24 Канал розповідає, що відомо на цей момент.

Що відомо про атаку ворога на Київ 14 березня?

О 03:07 у Києві та області, як і в низці інших областей, оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза балістичного обстрілу.

Російська армія з кількох напрямків запустила ракети у бік Київщини. Монітори писали, що мовилося про балістику зі сходу та "Циркони" з півдня щонайменше. У столиці прогриміла серія вибухів.

У цей час в небі України є також багато ударних безпілотників ворога.

