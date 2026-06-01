Связал и закрыл рот кляпом: в Киеве ремонтник напал с ножом и гранатой на пенсионерку
В Киеве правоохранители задержали 42-летнего мужчину, который почти месяц работал в квартире пожилой женщины, а потом напал на нее с ножом и гранатой.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Что известно о нападении в столице?
По данным следствия, 75-летняя киевлянка по объявлению нашла разнорабочего для ремонта в квартире, которую затопили соседи. Мастер почти месяц работал у нее дома.
Впоследствии, однажды он напал на женщину с ножом и гранатой.
В полиции Киева также сообщили подробности нападения. По словам правоохранителей, мужчина связал потерпевшую, закрыл рот кляпом, засыпал глаза неизвестным веществом, после чего похитил мобильный телефон, ключи от квартиры, банковские карты и украшения и скрылся с места происшествия.
К счастью, нападающего удалось задержать. В ходе расследования правоохранители также установили, что он является рецидивистом.
Выяснилось, что он провел 12 лет в местах лишения свободы за умышленное убийство,
– сообщили в прокуратуре.
Нападающему уже сообщили о подозрении в совершении разбойного нападения с целью завладения имуществом, соединенного с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшей, из корыстных побуждений.
Злоумышленник напал с ножом и гранатой / Фото: Прокуратура Украины
Суд также избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
За содеянное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет.
