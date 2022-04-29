В Киеве уже работают 27 дипломатических представительств, – Зеленский

Свободный мир разными методами выражает поддержку Украине. Посольства, которые перед полномасштабным вторжением уехали из Киева, возвращаются в столицу.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении 29 апреля, передает 24 канал. Он отметил, что сегодня приехала в Киев посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

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"Сейчас уже 27 иностранных дипломатических представительств работают в столице нашего государства. Это очень важный жест поддержки Украины, за который мы очень благодарны. Такие жесты вместе с обороной, финансовой и политической поддержкой со стороны свободного мира означают, что с каждым днем для России все более необходимо прекратить войну. Проигрыш оккупантов безальтернативный", – сказал Зеленский.

Поддержка от США

По словам президента, Соединенные Штаты, Джо Байден и Конгресс создали аналог ленд-лиза, который когда-то помог уничтожить нацистов. Теперь это будет способствовать победе Украины.

Зеленский подчеркнул, что таким сыном США доказывает – мир будет защищаться от тирании. Президент также назвал россиян идейными наследниками нацистов.

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