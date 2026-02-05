В Киеве взрывы: столице угрожают ударные БпЛА, последствия ударов есть в нескольких районах

Ударные дроны врага добрались до столицы ночью 5 февраля. Горожане услышали взрывы.

В КГВА предостерегли о БпЛА над Киевом. Рассказываем, что известно на данный момент.

Хронология атаки Тревога уже дошла до Киева: Россия снова терроризирует Украину "Шахедами"

Какая есть информация о последствиях ударов врага по столице?

Тимур Ткаченко, глава Киевской ГВА, проинформировал, что после атаки врага в Оболонском районе горят авто на стоянке.

Также есть последствия в Святошинском районе. Предварительно, без пожара и пострадавших.

В Киеве раздавались взрывы ночью 5 февраля: что произошло?

Ближе к 2 ночи российская армия направила свои ударные беспилотники на Киевскую область, в том числе на Киев. Тревогу объявили в столице в 01:53. О первых взрывах стало известно уже в 02:05.

Воздушные силы в это время писали о вражеских БпЛА в окрестностях Киева с западного направления, со стороны Ирпеня. Также дроны были вблизи Дымера, в самом Киеве на Троещине, а еще и в районах Вишневого, Бучи и Ворзеля. Летел беспилотник и в направлении Подола.

Что известно об атаке на Киев за прошедшие сутки?