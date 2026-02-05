В Киеве взрывы: столице угрожают ударные БпЛА, последствия ударов есть в нескольких районах
- В Киеве ночью 5 февраля раздавались взрывы из-за атаки ударных дронов.
- Атака вызвала последствия в нескольких районах.
Ударные дроны врага добрались до столицы ночью 5 февраля. Горожане услышали взрывы.
В КГВА предостерегли о БпЛА над Киевом. Рассказываем, что известно на данный момент.
Хронология атаки Тревога уже дошла до Киева: Россия снова терроризирует Украину "Шахедами"
Какая есть информация о последствиях ударов врага по столице?
Тимур Ткаченко, глава Киевской ГВА, проинформировал, что после атаки врага в Оболонском районе горят авто на стоянке.
Также есть последствия в Святошинском районе. Предварительно, без пожара и пострадавших.
В Киеве раздавались взрывы ночью 5 февраля: что произошло?
Ближе к 2 ночи российская армия направила свои ударные беспилотники на Киевскую область, в том числе на Киев. Тревогу объявили в столице в 01:53. О первых взрывах стало известно уже в 02:05.
Воздушные силы в это время писали о вражеских БпЛА в окрестностях Киева с западного направления, со стороны Ирпеня. Также дроны были вблизи Дымера, в самом Киеве на Троещине, а еще и в районах Вишневого, Бучи и Ворзеля. Летел беспилотник и в направлении Подола.
Что известно об атаке на Киев за прошедшие сутки?
- Ночью 3 февраля Киев атаковали российские дроны и ракеты. Последствия зафиксированы по меньшей мере в 5 районах столицы, известно о 6 пострадавших.
- Дарницкий и Днепровский районы остались почти без тепла из-за повреждения инфраструктуры столицы. В городе в целом на тот момент было 1170 многоэтажек без отопления.