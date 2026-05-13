В Киеве – взрывы: столицу атакуют дроны: столицу атаковали дроны

В среду, 13 мая, вражеские войска направили на Украину большое количество дронов. Под ударом "Шахедов" оказался и Киев.

В городе прогремели взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил работу сил ПВО.

Что известно о взрывах в Киеве?

Приблизительно в 11:50 по районам столицы стала распространяться воздушная тревога. В Киевской городской военной администрации около 11:54 предупреждали о движении российских дронов на подступах к городу.

Пожалуйста, позаботьтесь о собственной безопасности. Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги,

– призвал Тимур Ткаченко.

Взрывы в столице киевляне слышали уже в 12:01. По враждебным БПЛА работали силы ПВО. А уже в 12:08 Киеву дали отбой воздушной тревоги. На момент публикации информация о возможных последствиях атаки отсутствует. Вероятно, местные власти сообщат необходимую информацию впоследствии.

Что известно об обстреле Украины 13 мая?

В Днепре во время воздушной тревоги раздался взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о возможной атаке российских беспилотников и призвали жителей оставаться в укрытиях до тревоги.

Атаковали оккупанты и Одесщину. В результате ударов были повреждены складские и хозяйственные помещения, возникли локальные пожары, которые впоследствии ликвидировали. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Малине Житомирской области также фиксировали взрывы, после которых над городом поднимался дым. Дроны терроризировали и Киевщину.

Кроме того, в Хмельницком сообщали о взрывах, впоследствии руководитель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин подтвердил атаку дронов и работу сил противовоздушной обороны. Также сообщается о двух раненых.

Позже дроны добрались также в Ивано-Франковской области. Взрывы раздались в Коломне, после чего и городу фиксировали перебои со светом.

Россияне возобновили атаки после перемирия: о чем предупреждали в Воздушных силах?

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат 12 мая в эфире телемарафона сообщил, что украинская разведка зафиксировала перемещение российской тактической авиации и повышенную активность на аэродромах ее базирования.

По его словам, такие сообщения появляются неслучайно, ведь Украина получает данные как от собственной разведки, так и от партнеров.

Игнат также отметил, что Россия передислоцирует авиацию на более отдаленные базы, пытаясь обезопасить ее от украинских беспилотников и возможных ударов.

В то же время, он подчеркнул, что точно предусмотреть время возможных атак невозможно, поэтому гражданам в ближайшие дни следует внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.