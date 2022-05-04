На Киевщине горит лес в Чернобыльской зоне: киевлян предупредили о задымлении

В Киевской области вспыхнули лесные пожары, в частности, в Чернобыльской зоне. На месте работают спасатели и пиротехники.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Также он предупредил киевлян о возможном задымлении из-за пожаров.

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Киевлян призывают без лишней нужды не выходить на улицу

Виталий Кличко сообщил, что лесные пожары вспыхнули в Иванковском районе и Чернобыльской зоне. Площадь лесных пожаров составляет около 1 гектара.

Из-за угрозы задымления, мэр столицы призвал киевлян без лишней нужды не выходить на улицу. Если в столицу попадет дым от пожаров – нужно закрыть все окна.

Прошу киевлян, если будет задымленность в городе, не паниковать. Закрывайте окна в помещениях и без необходимости не находитесь на улице,

– подчеркнул Кличко.

Спасатели, спецтехника и пиротехники сейчас работают на месте пожаров и прилагают все усилия, чтобы их погасить. По информации ГСЧС, с огнем борются 33 спасателя и привлечено 13 единиц техники.

Чернобыль уже горел в этом году

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 27 марта сообщила о пожарах в Чернобыльской зоне. По ее словам, вспыхнули 10 тысяч гектаров леса.

Однако уже 28 марта в эксклюзивном комментарии 24 каналу советник главы МВД Вадим Денисенко заверил, что сейчас существенных возгораний больших площадей там нет.

Глава Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ДАЗВ) Евгений Крамаренко 3 апреля сообщил, что во время российской оккупации сгорели 10 тысяч гектаров леса. По словам Комаренко, причиной пожара могла стать российская оккупация.

Российская оккупация Чернобыля

В первый день полномасштабной войны российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС. Оккупанты буквально занимались ядерным терроризмом – повредили линию питания станции, что могло привести к катастрофическим последствиям, однако, к счастью, обошлось. В заложниках россиян была вся смена рабочих станции.

В конце марта оккупанты отступили с территории ЧАЭС. Уже через некоторое время появилась информация о первой смерти оккупанта от лучевой болезни.

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