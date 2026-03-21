В некоторых районах Киева пропал свет и вода
- В Киеве внезапно исчезло свет и водоснабжение, в частности в Днепровском и Деснянском районах.
- Киевпастранс сообщил о задержках движения троллейбусов из-за отсутствия напряжения в контактной сети.
В сети сообщают, что на левом берегу Киева кое-где произошли обесточивания. Также обнародуют сообщения о перебоях с водоснабжением.
Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала.
Смотрите также Впервые за долгое время: в Укрэнерго сообщили, что будет со светом 22 марта
Почему в Киеве нет света?
В Киеве на левом берегу внезапно исчезло свет и водоснабжение, в частности, есть информация об обесточивании в Днепровском и Деснянском районах. По состоянию на момент публикации в ДТЭК не комментировали ситуацию.
В сети предполагали, что вероятно, обесточивание может быть вызвано аварией. Эту информацию позже подтвердили и в Киевской городской государственной администрации, энергетики уже работают над ликвидацией повреждений.
В сети пишут о вспышке перед обесточиванием: смотрите видео
Обратите внимание! В связи с ситуацией, Киевпастранс сообщил о задержках движения троллейбусов № 29, 30, 31, 37, 43, 44, 47, 50, 50к из-за отсутствия напряжения в контактной сети.
Отметим, в сети потребители жалуются на отсутствие электроснабжения. Хотя в ДТЭК пока не обнародовали никакой официальной информации, в комментариях компания объяснила, что сейчас выясняют причину обесточивания.
Просим ожидать – как только наши мастера определят причину проблемы, электроснабжения будет восстановлено,
– ответило ДТЭК в комментариях.
Где еще фиксируют проблемы со светом?
- Напомним, Россия еще днем 21 марта атаковала критическую инфраструктуру Запорожской области. В результате ударов без электроэнергии были более 47 тысяч абонентов. Сейчас часть домов уже запитали.
- Незадолго до этого оккупанты обстреляли объекты критической инфраструктуры Черниговской области. Из-за этого в Славутиче временно прекратили электроснабжение. Без света остались почти 21 тысяча жителей.