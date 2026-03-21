В некоторых районах Киева пропал свет и вода

В сети сообщают, что на левом берегу Киева кое-где произошли обесточивания. Также обнародуют сообщения о перебоях с водоснабжением.

Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала.

Смотрите также Впервые за долгое время: в Укрэнерго сообщили, что будет со светом 22 марта

Почему в Киеве нет света?

В Киеве на левом берегу внезапно исчезло свет и водоснабжение, в частности, есть информация об обесточивании в Днепровском и Деснянском районах. По состоянию на момент публикации в ДТЭК не комментировали ситуацию.

В сети предполагали, что вероятно, обесточивание может быть вызвано аварией. Эту информацию позже подтвердили и в Киевской городской государственной администрации, энергетики уже работают над ликвидацией повреждений.

В сети пишут о вспышке перед обесточиванием: смотрите видео

Обратите внимание! В связи с ситуацией, Киевпастранс сообщил о задержках движения троллейбусов № 29, 30, 31, 37, 43, 44, 47, 50, 50к из-за отсутствия напряжения в контактной сети.

Отметим, в сети потребители жалуются на отсутствие электроснабжения. Хотя в ДТЭК пока не обнародовали никакой официальной информации, в комментариях компания объяснила, что сейчас выясняют причину обесточивания.

Просим ожидать – как только наши мастера определят причину проблемы, электроснабжения будет восстановлено,

– ответило ДТЭК в комментариях.

Где еще фиксируют проблемы со светом?