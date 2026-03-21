Отключения света в воскресенье не запланированы. Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

Когда не будет света 22 марта?

22 марта украинцы во всех регионах целый день будут с электричеством. В то же время в компании призвали граждан экономно относиться к потреблению электроэнергии. Им советуют пользоваться мощными электроприборами в дневные часы – с 10:00 до 15:00.

Напомним, что причиной введения почасовых отключений света в прошлые дни и месяцы были последствия российских ракетно-дронных атак на энергосистему.

Заметим, что этой зимой в Украине из-за сильных морозов дефицит мощности в энергосистеме достигал 6 ГВт, но до осени массовых отключений света можно избежать. Экс-министр энергетики Ольга Буславец объясняет, что это зависит от:

отсутствия масштабных атак на энергетику;

весеннего паводка, который увеличивает генерацию ГЭС;

большего светового дня для солнечной энергии;

взвешенного графика ремонтов на АЭС;

потепления, которое снижает потребление на обогрев.

Летом отключений для населения почти не будет, а дефицит будет покрываться импортной электроэнергией. Сентябрь – октябрь тоже могут быть относительно комфортными, а осенью все будет зависеть от подготовки к отопительному сезону.

