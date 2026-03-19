Что известно о новой волне мошенничества?

Детали в четверг, 19 марта, сообщил Ощадбанк. Там призвали пользоваться только официальными источниками информации.

Чтобы выманить данные украинцев, мошенники используют поддельные сайты, которые визуально стилизованы под Ощадбанк.

Поэтому граждан призывают никогда не вводить номер карты, срок ее действия и CVV-код на неизвестных ресурсах.

Ощадбанк не осуществляет никаких выплат через посторонние ссылки в соцсетях,

– напомнили там.



Фейковое сообщение от мошенников / Фото Ощадбанк

Важно! Если вы все-таки ввели данные, немедленно заблокируйте свою карту через контакт-центр Ощадбанка (0800210800) или приложение "Мобильный Ощад".

