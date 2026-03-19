Что известно о новой волне мошенничества?
Детали в четверг, 19 марта, сообщил Ощадбанк. Там призвали пользоваться только официальными источниками информации.
Смотрите также Украинцы смогут самостоятельно блокировать оформление кредитов: в Раде рассматривают законопроект
Чтобы выманить данные украинцев, мошенники используют поддельные сайты, которые визуально стилизованы под Ощадбанк.
Поэтому граждан призывают никогда не вводить номер карты, срок ее действия и CVV-код на неизвестных ресурсах.
Ощадбанк не осуществляет никаких выплат через посторонние ссылки в соцсетях,
– напомнили там.
Фейковое сообщение от мошенников / Фото Ощадбанк
Важно! Если вы все-таки ввели данные, немедленно заблокируйте свою карту через контакт-центр Ощадбанка (0800210800) или приложение "Мобильный Ощад".
Какие еще мошеннические схемы действуют в Украине?
Центр противодействия дезинформации также предупредил о фейковых "пасхальные наборы" якобы от Украинского Красного Креста совместно с ROZETKA в размере до 5 100 гривен. Злоумышленники ориентируются на тех, кто "не получил помощь в прошлом году".
Однако цель подобных схем – выманить персональные данные и похитить средства со счетов украинцев. Для прикрытия мошенники используют узнаваемые бренды и актуальные праздники.