Как мошенники пытаются украсть деньги у украинцев?
Преступники пишут, что граждане могут получить помощь в размере от 1 900 до 5 100 гривен, о чем сообщает Центр противодействия дезинформации.
Мошенники особенно ориентируются на тех, кто якобы "не получил помощь в прошлом году",
– говорится в сообщении.
Однако данная информация о "выплатах от Красного Креста" є фейковой. Злоумышленники используют не только узнаваемые бренды, но и актуальные праздники, чтобы заманивать людей на фишинговые сайты под видом "регистрации на получение помощи".
Цель таких сообщений:
- сбор персональных данных;
- похищение средств со счетов.
В частности Общество Красного Креста Украины официально прокомментировало информацию. В заметке сообщили, что не имеют никакого отношения к этой инициативе.
Обо всех видах гуманитарной помощи Украинский Красный Крест информирует только на официальных каналах коммуникации. Будьте внимательны, проверяйте информацию,
– отметили в Обществе.
Важно! В случае выявления подобных фейков украинцы попросили сообщать Красный Крест.
Что еще известно о подобных схемах?
- Ранее украинцам "предлагали" 10 бесплатных литров топлива за подписку на Telegram-канал. Ссылки же вели людей на фишинговые страницы, которые только стилизованы под сайты АЗС.
- Также Министерство энергетики предупреждало о письмах от мошенников. Гражданам присылали сообщения, где призывали к оплате. Но ведомство заверило, что ни одна подобная официальная рассылка не осуществлялась.