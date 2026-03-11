Операция проводилась одновременно на территории Испании и Украины с помощью Интерпола и Европола. Об этом сообщили в Европоле и Нацполиции.

Что известно о схеме отмывания денег?

Расследование этого дела длилось два года и охватывало различные направления уголовной деятельности: торговля людьми, отмывание денег и мошенничество. Удалось задержать 12 подозреваемых, из них 8 – в Аликанте и 4 – в Валенсии.

Мошенники вербовали украинских женщин в уязвимом состоянии и отправляли их в Испанию. Там помогали получить статус временной защиты. Это позволяло им использовать банковские счета на имя жертвы. Позже они осуществляли различные финансовые операции на онлайн-платформах азартных игр и легализации незаконных средств.

Кроме этого, злоумышленники использовали похищенные личные данные граждан Испании и других государств для регистрации учетных записей. Им удалось автоматизировать ставки с помощью специальных систем. В общем они внесли ставки, сумма которых превышает 2,7 миллиона евро и сняли более 4,7 миллиона евро.

В результате операции:

12 подозреваемых арестованы (8 – в Аликанте, 4 – в Валенсии);

55 потерпевших идентифицировано;

9 обысков в Испании (6 – в Аликанте, 3 – в Валенсии);

8 обысков в Украине;

153 банковских счета в 11 странах заморожены, идентифицированы или заблокированы;

Изъято 88 мобильных телефонов, 20 компьютеров, 500 SIM-карт, 4 автомобиля, 22 программных бота;

Изъято наличных денег: 73 000 евро, 4 200 долларов США, а также 200 000 евро в криптовалюте;

Обнаружено более 3 000 похищенных кредитных карт и более 5 000 похищенных удостоверений личности граждан 17 государств.

Жертв заставляли открывать банковские счета и передавать государственные субсидии, полученные из-за их статуса беженцев. Часть незаконных средств инвестировали в элитную недвижимость.

