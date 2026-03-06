Но именно эта популярность превратила галочку верификации в инструмент в руках мошенников. Министерство внутренних дел Украины в рамках проекта "Спроси у МВД" рассказало 24 Каналу, как работает мошенническая схема с "синими галочками" в инстаграме, и как украинцам обезопасить себя.

К теме Мошенники рассылают сообщения с реального адреса Microsoft: как они это делают

Как работает мошенническая схема?

В МВД объяснили, что мошенники с "синей галочкой" создают фейковые сообщения и сайты, чтобы выманить персональные данные и получить доступ к чужим аккаунтам.

Действуют мошенники по следующей схеме:

Пользователям приходят сообщения на электронную почту или в мессенджеры якобы от Meta о возможности присвоения синей отметки. Чтобы получить привилегию, предлагают перейти по ссылке и заполнить форму. Ссылка ведет на фишинговый сайт, похожий на инстаграм. На нем просят ввести логин, пароль и код из смс. После введения логина и пароля данные сразу попадают к мошенникам. Они меняют настройки учетной записи, а владелец теряет доступ. Далее мошенники могут требовать деньги за возвращение доступа к аккаунту. Но даже после оплаты доступ чаще всего не восстанавливают.

Важно! В МВД подчеркнули, что Instagram никогда не присылает личные сообщения пользователям для верификации.

Реально ли получить синюю отметку в инстаграме?

Да, запрос на верификацию можно подать только в инстаграме в разделе "Настройки". Ответ об одобрении или отказе приходит только в уведомлениях приложения в течение 30 дней.

Стоит помнить: Instagram не присылает сообщения в директ или на электронную почту,

– отметили в министерстве.

Как отличить фейк и защитить себя?

В МВД дали несколько советов, как украинцы могут обезопасить себя от мошеннической схемы с "синей галочкой" в инстаграме:

Синяя отметка – это символ, но не золотой билет. Она не гарантирует особых привилегий.

Любое сообщение с предложением получить отметку – подозрительное.

Всегда проверяйте информацию через официальное приложение и Справочный центр в инстаграме.

Не переходите по подозрительным ссылкам.

Игнорируйте также сообщения в директе о верификации.

Помните: безопасность в инстаграме зависит от внимательности. Не дайте мошенникам воспользоваться вашим желанием получить синюю отметку,

– резюмировали в министерстве.

Обратите внимание! Если у вас возникли вопросы по противодействию различным схемам, которые используют мошенники, или работы Министерства внутренних дел Украины, оставляйте их в комментариях под этой новостью.