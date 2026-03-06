Але саме ця популярність перетворила галочку верифікації на інструмент у руках шахраїв. Міністерство внутрішніх справ України в межах проєкту "Запитай у МВС" розповіло 24 Каналу, як працює шахрайська схема з "синіми галочками" в інстаграмі, та як українцям убезпечити себе.

Як працює шахрайська схема?

У МВС пояснили, що шахраї з "синьою галочкою" створюють фейкові повідомлення та сайти, щоб виманити персональні дані й отримати доступ до чужих акаунтів.

Діють шахраї за такою схемою:

Користувачам надходять повідомлення на електронну пошту або в месенджери нібито від Meta про можливість присвоєння синьої позначки. Щоб отримати привілей, пропонують перейти за посиланням та заповнити форму. Посилання веде на фішинговий сайт, схожий на інстаграм. На ньому просять ввести логін, пароль та код із смс. Після введення логіну та пароля дані одразу потрапляють до шахраїв. Вони змінюють налаштування облікового запису, а власник втрачає доступ. Далі шахраї можуть вимагати гроші за повернення доступу до акаунту. Але навіть після оплати доступ найчастіше не відновлюють.

Важливо! У МВС підкреслили, що Instagram ніколи не надсилає приватні повідомлення користувачам для верифікації.

Чи реально отримати синю позначку в інстаграмі?

Так, запит на верифікацію можна подати лише в інстаграмі в розділі "Налаштування". Відповідь щодо схвалення чи відмови приходить лише у сповіщення застосунку протягом 30 днів.

Варто пам'ятати: Instagram не надсилає повідомлення в директ чи на електронну пошту,

– наголосили у міністерстві.

Як відрізнити фейк і захистити себе?

У МВС дали кілька порад, як українці можуть убезпечитися від шахрайської схеми з "синьою галочкою" в інстаграмі:

Синя позначка – це символ, але не золотий квиток. Вона не гарантує особливих привілеїв.

Будь-яке повідомлення з пропозицією отримати позначку – підозріле.

Завжди перевіряйте інформацію через офіційний застосунок і Довідковий центр в інстаграмі.

Не переходьте за підозрілими посиланнями.

Ігноруйте також повідомлення в директі про верифікацію.

Пам'ятайте: безпека в інстаграмі залежить від уважності. Не дайте шахраям скористатися вашим бажанням отримати синю позначку,

– резюмували у міністерстві.

