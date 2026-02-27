Мошенническая платформа называлась OnlyFake. Ее вор, 27-летний украинец, специализировавшийся на массовом выпуске фальшивок, официально признал свою вину, пишет Bleeping Computer.

Как работала схема OnlyFake?

В Федеральном суде Манхэттена объявили, что гражданин Украины Юрий Назаренко признал вину, сколько стоял за созданием и управлением печально известным вебсайтом. Этот ресурс использовал передовые технологии искусственного интеллекта для генерации чрезвычайно реалистичных фотографий поддельных документов, указано в обвинительном акте.

За время своего существования платформа успела выпустить более 10 000 фальшивых удостоверений личности, что принесло ее владельцу сотни тысяч долларов незаконной прибыли, пишет Офис прокурора США Южного округа Нью-Йорка.

Назаренко, который использовал в сети псевдонимы "John Wick", "Tor Ford" и "Uriel Septimberus", разработал систему, которая предлагала клиентам невиданный уровень персонализации. Пользователи могли заказать цифровые копии водительских удостоверений для всех 50 штатов США, американские паспорта, карточки социального страхования, а также документы еще примерно 56 стран мира.



Пример процесса создания поддельных водительских прав Нью-Йорка / Фото Окружного суда США

Особенностью OnlyFake была возможность выбирать вид готового продукта – клиент мог получить или четкий скан документа, или фотографию, которая имитировала реальную карточку или паспорт, лежащую на поверхности стола. Именно такой формат часто позволяет обманывать автоматизированные системы проверки.

Основным назначением этих фальшивок был обход процедур верификации "Знай своего клиента" (KYC) в банках и на криптовалютных биржах. Такие проверки являются критически важными для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Используя цифровые подделки от OnlyFake, злоумышленники могли скрывать свою настоящую личность, открывая счета для легализации преступных доходов.

Расследование дела сопровождалось активной работой агентов ФБР под прикрытием, которые в мае и июне 2024 года осуществили контрольные закупки на сайте. Им удалось успешно приобрести поддельные паспорта США и водительские удостоверения штата Нью-Йорк. Даже после того, как в феврале 2024 года журналисты издания 404 Media обнародовали информацию о сайте, Назаренко пытался скрыть следы своей деятельности, удаляя электронные письма и переводя криптовалюту через сеть многочисленных кошельков.

Прокурор США Джей Клейтон отметил, что государственные удостоверения личности является фундаментом безопасности, который позволяет противодействовать терроризму, похищениям людей и финансовым махинациям, поэтому деятельность подобных фабрик подделок ставит под удар все общество.

Помощник директора ФБР Джеймс Барнакл добавил, что платформа Назаренко открывала перед преступниками множество возможностей для манипуляций, позволяя обходить законы, направленные на прозрачность финансовых операций.

Что грозит обвиняемому?

Юрий Назаренко был экстрадирован в Соединенные Штаты из Румынии в сентябре 2025 года при содействии международных правоохранительных органов. Теперь ему грозит максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы за сговор с целью совершения мошенничества с документами.

Кроме того, украинец согласился на конфискацию имущества и денежных средств на общую сумму 1 200 000 долларов, составляющих незаконно полученный доход от работы сайта. Вынесение окончательного приговора судьей Маргарет Гарнетт запланировано на 26 июня 2026 года.