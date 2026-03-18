Як шахраї намагаються вкрасти гроші в українців?

Злочинці пишуть, що громадяни можуть отримати допомогу у розмірі від 1 900 до 5 100 гривень, про що повідомляє Центр протидії дезінформації.

Читайте також Торгівля людьми та відмивання грошей: українських біженок використовували в шахрайській схемі

Шахраї особливо орієнтуються на тих, хто нібито "не отримав допомогу минулого року",

– йдеться у повідомленні.

Однак дана інформація про "виплати від Червоного Хреста" є фейковою. Зловмисники використовують не тільки впізнавані бренди, а й актуальні свята, щоб заманювати людей на фішингові сайти під виглядом "реєстрації на отримання допомоги".

Мета таких повідомлень:

збір персональних даних;

викрадення коштів з рахунків.

Зокрема Товариство Червоного Хреста України офіційно прокоментувало інформацію. У дописі повідомили, що не мають жодного стосунку до цієї ініціативи.

Про всі види гуманітарної допомоги Український Червоний Хрест інформує лише на офіційних каналах комунікації. Будьте уважні, перевіряйте інформацію,

– наголосили у Товаристві.

Важливо! У разі виявлення подібних фейків українці попросили повідомляти Червоний Хрест.

Що ще відомо про подібні схеми?