Як шахраї намагаються вкрасти гроші в українців?
Злочинці пишуть, що громадяни можуть отримати допомогу у розмірі від 1 900 до 5 100 гривень, про що повідомляє Центр протидії дезінформації.
Шахраї особливо орієнтуються на тих, хто нібито "не отримав допомогу минулого року",
– йдеться у повідомленні.
Однак дана інформація про "виплати від Червоного Хреста" є фейковою. Зловмисники використовують не тільки впізнавані бренди, а й актуальні свята, щоб заманювати людей на фішингові сайти під виглядом "реєстрації на отримання допомоги".
Мета таких повідомлень:
- збір персональних даних;
- викрадення коштів з рахунків.
Зокрема Товариство Червоного Хреста України офіційно прокоментувало інформацію. У дописі повідомили, що не мають жодного стосунку до цієї ініціативи.
Про всі види гуманітарної допомоги Український Червоний Хрест інформує лише на офіційних каналах комунікації. Будьте уважні, перевіряйте інформацію,
– наголосили у Товаристві.
Важливо! У разі виявлення подібних фейків українці попросили повідомляти Червоний Хрест.
Що ще відомо про подібні схеми?
- Раніше українцям "пропонували" 10 безплатних літрів пального за підписку на Telegram-канал. Посилання ж вели людей на фішингові сторінки, які лише стилізовані під сайти АЗС.
- Також Міністерство енергетики попереджало про листи від шахраїв. Громадянам надсилали повідомлення, де закликали до сплати. Але відомство запевнило, що жодна подібна офіційна розсилка не здійснювалась.