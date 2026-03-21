Відключення світла у неділю не заплановані. Про це йдеться у повідомленні "Укренерго".

Коли не буде світла 22 березня?

22 березня українці у всіх регіонах цілий день будуть з електрикою. Водночас у компанії закликали громадян економно ставитися до споживання електроенергії. Їм радять користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 15:00.

Нагадаємо, що причиною запровадження погодинних вимкнень світла у минулі дні та місяці були наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

Зауважимо, що цієї зими в Україні через сильні морози дефіцит потужності в енергосистемі сягав 6 ГВт, але до осені масових відключень світла можна уникнути. Ексміністерка енергетики Ольга Буславець пояснює, що це залежить від:

відсутності масштабних атак на енергетику;

весняного паводка, який збільшує генерацію ГЕС;

більшого світлового дня для сонячної енергії;

зваженого графіка ремонтів на АЕС;

потепління, яке знижує споживання на обігрів.

Влітку відключень для населення майже не буде, а дефіцит покриватиметься імпортною електроенергією. Вересень – жовтень теж можуть бути відносно комфортними, а восени все залежатиме від підготовки до опалювального сезону.

