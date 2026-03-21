Відключення світла у неділю не заплановані. Про це йдеться у повідомленні "Укренерго".
Коли не буде світла 22 березня?
22 березня українці у всіх регіонах цілий день будуть з електрикою. Водночас у компанії закликали громадян економно ставитися до споживання електроенергії. Їм радять користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 15:00.
Нагадаємо, що причиною запровадження погодинних вимкнень світла у минулі дні та місяці були наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.
Зауважимо, що цієї зими в Україні через сильні морози дефіцит потужності в енергосистемі сягав 6 ГВт, але до осені масових відключень світла можна уникнути. Ексміністерка енергетики Ольга Буславець пояснює, що це залежить від:
- відсутності масштабних атак на енергетику;
- весняного паводка, який збільшує генерацію ГЕС;
- більшого світлового дня для сонячної енергії;
- зваженого графіка ремонтів на АЕС;
- потепління, яке знижує споживання на обігрів.
Влітку відключень для населення майже не буде, а дефіцит покриватиметься імпортною електроенергією. Вересень – жовтень теж можуть бути відносно комфортними, а восени все залежатиме від підготовки до опалювального сезону.
Що відомо про останні атаки росіян на енергетику України?
21 березня понад 47 тисяч абонентів у Запоріжжі залишились без електроенергії через атаку на критичну інфраструктуру. Частину споживачів вже заживили, інші отримають світло після відновлення пошкодженого обладнання.
Також окупанти вкотре обстріляли об'єкти критичної інфраструктури на території Чернігівської області. Через це в Славутичі тимчасово припинили електропостачання. Без світла залишилися майже 21 тисяча жителів.
18 березня Росія атакувала енергооб'єкт поблизу Нововолинська на Волині, спричинивши серйозні пошкодження та пожежу. Внаслідок атаки понад 30 тисяч абонентів залишались без електропостачання.