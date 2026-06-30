В одном из районов столицы местные жители услышали взрывы

Вечером 30 июня в сети появилась информация о звуках взрывов в Киеве. Местные жители говорят, что они напоминали выстрелы.

Об инциденте сообщили местные Telegram-каналы.

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Подробности инцидента в столице

Местные жители в соцсетях опубликовали видео, на котором слышны громкие звуки. Отмечается, что кадры были сняты в Святошинском районе столицы, а звуки якобы похожи на стрельбу.

Звуки, похожие на выстрелы, в Киеве: смотрите видео

Пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис в комментарии 24 Каналу сообщила, что полиция узнала об этом из соцсетей и отреагировала на эту информацию. Подробности того, что могло произойти, правоохранители установят и сообщат позже.