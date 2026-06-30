Про інцидент повідомили місцеві телеграм-канали.
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Подробиці інциденту у столиці
Місцеві у соцмережах оприлюднили відео на якому чути гучні звуки. Зазначається, що кадри були зняті у Святошинському районі столиці, а звуки нібито схожі на стрілянину.
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Речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс у коментарі 24 Каналу повідомила, що поліція дізналась про цю інформацію з соцмереж та відправила наряд на місце події. Подробиці того, що могло відбутись, правоохоронці встановлять та повідомлять згодом.