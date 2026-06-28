Детальніше про те, що насправді відбувалося у Києві 24 Каналу розповіли у столичній поліції.

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Що відомо про масовану бійку, про яку писали у соцмережах?

У неділю, 28 червня, у соціальних мережах з'явилися відео на якому відпочивальники у київському Гідропарку влаштували масову бійку. За повідомленнями очевидців, конфлікт нібито почався після того, як до компанії військових підійшли чоловік із жінкою.

У київському Гідропарку сталася бійка: дивіться відео

Втім, у поліції Києва повідомили, що причиною інциденту став конфлікт між двома компаніями відпочивальників через гучну музику. На місце події швидко прибув полк поліції особливого призначення та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці зазначили, що конфлікт вдалося врегулювати безпосередньо на місці. Потерпілих унаслідок інциденту немає, а із заявами до поліції ніхто не звертався.

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У Дарницькому районі Києва п'яний водій Hyundai спричинив серію ДТП і в підсумку в’їхав у будівлю магазину на вулиці Садовій. Постраждалих немає, однак рівень алкоголю в крові водія становив 2,67 проміле. За даними поліції, спочатку він пошкодив бетонні обмежувачі та електроопору, після чого залишив місце аварії і продовжив рух. Згодом чоловік не впорався з керуванням і врізався в магазин, після чого його затримали.

У Броварах 19 червня сталася смертельна ДТП за участі легковика ВАЗ та автобуса. Внаслідок зіткнення загинули двоє дітей віком 2 та 4 роки, ще дев'ятеро людей постраждали. За даними поліції, водій легковика виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом. У салоні авто перебували 12 осіб, зокрема 9 дітей, частину постраждалих госпіталізували у важкому та середньому стані.

В Ірпені ввечері 13 червня стався інцидент зі стріляниною. Невідомий чоловік відкрив вогонь у бік перехожих. Поліція оперативно затримала 47-річного місцевого мешканця. Правоохоронці повідомили, що унаслідок події ніхто не постраждав. На місці працювала слідчо-оперативна група, відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганства.