Подробиці інциденту розповіли у відділі комунікації поліції Києва.

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Що відомо про аварію у Києві?

ДТП сталася близько 8:40 ранку. Правоохоронці з'ясували, що 21-річний водій BMW зіткнувся з автомобілем Mercedes, який рухався в попутному напрямку в другій смузі руху.

Після цього сталося ще одне зіткнення з автомобілем Daewoo Lanos, надалі вже некерована BMW вилетіла на зустрічну смугу й зіштовхнулася з автівками марок Hyundai та KIA.

На жаль, унаслідок інциденту на місці загинула 51-річна водійка автомобіля Hyundai. Ще двоє людей – 21-річний водій BMW та його 25-річна пасажирка – зазнали травм. Їх госпіталізували.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини ДТП, після чого нададуть відповідну правову оцінку.

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Нагадаємо, 20 червня в Дарницькому районі Києва теж сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними, водій автомобіля Hyundai, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням і врізався у будівлю магазину на вулиці Садовій. Попри значні пошкодження, обійшлося без потерпілих.

Перед цим, 19 червня, у Броварах сталася масштабна ДТП за участю легкового автомобіля та автобуса. Аварія забрала життя двох малолітніх дітей віком 2 та 4 роки. Крім того, ще дев'ятеро людей зазнали травм різного ступеня тяжкості