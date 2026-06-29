Про це повідомили у CNN та Sky News з посиланням на місцеву поліцію.

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Подробиці стрілянини у Німеччині

Поліція проінформувала, що стрілянина сталась у молодіжному центрі, що розташований у центрі міста на Півночі Німеччини. Внаслідок неї загинуло п'ятеро людей та ще кілька осіб дістали поранення. Жертвами стрілянини стали дорослі.

Правоохоронці заарештували двох підозрюваних, серед яких також ймовірний стрілець. Наразі вони встановлюють обставини події, розпочалось розслідування.

Місце події оточили екстрені служби. Поліція запевняє, що загрози для населення більше немає, але жителів просять поки уникати району, де сталася стрілянина.

Останні схожі інциденти у світі

20 червня у Чикаго, США до групи людей під'їхав позашляховик, а двоє людей з нього відкрили вогонь і втекли з місця події. Внаслідок стрілянини постраждали щонайменше 12 людей.

Раніше на Київщині невідомий відкрив стрілянину у бік перехожих. Правоохоронці затримали 47-річного підозрюваного. На щастя, ніхто не постраждав.