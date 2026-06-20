Деталі інциденту передає видання The Guardian.

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Які наслідки стрілянини в Чикаго?

У результаті інциденту двоє чоловіків перебувають у критичному стані; один із них отримав поранення стегна. Серед постраждалих – вісім чоловіків і чотири жінки віком від 17 до 47 років, яких госпіталізували до чотирьох різних лікарень.

Ще один чоловік зазнав невстановлених ушкоджень і відмовився від медичної допомоги. Спочатку правоохоронці виїхали на виклик про одного пораненого, але на місці виявили жінку з двома кулями в спині та чоловіка з чотирма дотичними пораненнями спини; їхній стан оцінювався як стабільний.

Серія подібних інцидентів триває з 19 червня

Слідчі продовжують встановлювати всі обставини події. Загалом, за даними поліції, з вечора п'ятниці, 19 червня, у місті було поранено щонайменше 21 особу, з яких четверо померли. Інциденти сталися у день Juneteenth – американського свята, присвяченого скасуванню рабства.

Місцевий громадський активіст і пастор Донован Прайс у коментарі CBS News назвав стрілянину трагедією, особливо болісною через святковий день, підкресливши, що такі події не мають затьмарювати святкування, яке мало б бути мирним.

Нагадаємо, що на початку червня під час фестивалю Old West End Festival у Толідо (штат Огайо, США) також сталася стрілянина, унаслідок якої поранення отримали щонайменше 12 людей. За даними поліції, інцидент почався як збройне протистояння між двома озброєними чоловіками, які відкрили вогонь один по одному.