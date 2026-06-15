Про це повідомили польські видання Podlaski.info і wPolsce24, а також білоруський опозиційний телеграм-канал DzikMedia.

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Що відомо про вбивство Семена Скрепецького?

Польська поліція офіційно не називає імені загиблого, зазначаючи лише, що жертвою став 44-річний громадянин Росії. За даними правоохоронців, чоловіка застрелили на стоянці біля одного з житлових комплексів міста.

За інформацією телеканалу wPolsce24, нападник кілька разів вистрілив у художника з близької відстані. Медики, які прибули на місце події, не змогли врятувати його життя. Після інциденту поліція перекрила вулиці та виїзди з міста, а також посилила охорону навчальних закладів, де могли перебувати діти загиблого.

Також повідомляється, що ймовірних нападників могло бути двоє. Одного з них нібито затримали поблизу білоруського консульства в Бяла-Подлясці. За неофіційними даними, це громадянин Білорусі.

Канал DzikMedia стверджує, що до місця злочину художника міг привезти таксист із Білорусі, який після погроз зброєю намагався втекти до будівлі консульства. Водночас офіційного підтвердження цієї версії немає, і польська поліція продовжує розшук підозрюваного.



Російського художника Семена Скрепецького вбили у Польщі / Фото з фейсбук-сторінки митця

Довідково! Семен Скрепецький (справжнє ім'я – Роберт Кузовков) походив з Алтаю та був відомий політичними карикатурами на Володимира Путіна, Олександра Лукашенка, Рамзана Кадирова та Олексія Навального. З 2021 року він проживав у Польщі через страх переслідувань, був опозиціонером.



На день Росії, 12 червня 2026 року, Скрепецький влаштував акцію в Берліні: неподалік від російського посольства художник у лаптях і з російським прапором заспівав перероблену пісню "Сонячний круг".

Окрім того, приблизно за годину до вбивства Скрепецький написав у своєму телеграм-каналі, що акція "дуже сподобалася російським патріотам" і що йому погрожують зґвалтуванням.