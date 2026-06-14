Сама жінка заявляє, що використовувала плоди для медичних досліджень під час пандемії COVID-19. Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.

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Що відомо про виявлення останків ненароджених дітей?

Інцидент стався у селі Люториж неподалік польського міста Жешув. На людські рештки натрапив оператор екскаватора під час підготовки земельної ділянки до будівництва житлових будинків.

Після виявлення підозрілих знахідок роботи негайно припинили та викликали поліцію. Під час подальшого обстеження території правоохоронці знайшли останки 32 плодів, які були закопані на різній глибині.

Територія, на якій знайшли людські рештки / Фото Agencja Wyborcza.pl

Крім того, на ділянці виявили залишки медичної документації та матеріали, які можуть мати значення для слідства. Усі знайдені рештки перевезли до моргу для проведення детальної експертизи. Фахівці мають встановити, скільки часу плоди перебували в землі, а також з'ясувати обставини їхнього походження та подальшого поховання.

Слідство пов'язує виявлені останки з 57-річною Магдаленою Г., яка раніше працювала патоморфологинею в лікарні №2 у Жешуві.

Варто знати, патоморфологія є галуззю медицини, що займається дослідженням тканин і клітин організму для встановлення діагнозів та визначення причин захворювань або смерті.

За даними польських медіа, жінка пояснила слідчим, що під час пандемії COVID-19 забирала зі шпиталю мертві плоди для проведення наукових і медичних досліджень. Згідно з її версією, аналізи проводилися у будинку, розташованому на цій земельній ділянці. Після завершення досліджень тіла складали у спеціальні мішки та закопували на території приватного володіння.

Польські журналісти зазначають, що на момент поховання на ділянці стояв будинок, у якому ніхто не проживав. Наразі правоохоронці продовжують роботу на місці події. Для пошуку можливих додаткових поховань залучено спеціальне обладнання, зокрема георадар, а також службового собаку, навченого виявляти людські останки.

Слідчі перевіряють не лише територію колишньої ділянки лікарки, а й сусідні земельні наділи. Правоохоронці прагнуть встановити, чи немає там інших поховань, пов'язаних із цією справою. Паралельно прокуратура аналізує медичну документацію та з'ясовує, чи могли до можливого незаконного поводження з людськими останками бути причетними інші особи.

Яке покарання їй загрожує?

Магдалену Г. затримали 12 червня в районі Замостя. Наступного дня її мали допитати в прокуратурі, однак через скарги на погане самопочуття жінку тимчасово госпіталізували.

Після обстеження її повернули до правоохоронців для проведення подальших процесуальних дій. За інформацією польських ЗМІ, лікарці планують висунути підозри у нарузі над людськими останками та неналежному поводженні з медичними матеріалами.

Найсуворіше покарання передбачене саме за порушення правил поводження з медичними матеріалами. У разі доведення вини жінці може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Наразі прокуратура продовжує встановлювати всі обставини справи та перевіряє пояснення підозрюваної щодо походження і призначення знайдених плодів.

Що відомо про інші кримінальні новини Польщі?

У Варшаві стався напад на громадянина України у міському трамваї. Інцидент трапився 16 березня, коли між пасажирами виникла словесна суперечка. Під час конфлікту 27-річний поляк дістав ніж та спробував завдати удару українцю.

На щастя, інші пасажири миттєво відреагували та зупинили нападника до того, як він зміг завдати серйозних травм. Свідки події самостійно затримали чоловіка та утримували його до прибуття правоохоронців.

Поліцейські, які перебували неподалік місця події, оперативно втрутилися, затримали зловмисника та вилучили ніж. Внаслідок інциденту ніхто з пасажирів не постраждав і не потребував госпіталізації.

Наразі поліція проводить розслідування, встановлює мотиви нападу та перевіряє, чи мав затриманий судимості в минулому.