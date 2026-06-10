Про це інформує BBC. Місцеві медіа поширюють кадри підпалених автівок, на вулицях панує хаос.

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Що відомо про ситуацію у Північній Ірландії?

30-річному уродженцю Судану висунули обвинувачення у замаху на вбивство після нападу на чоловіка в північній частині Белфаста. Окрім цього, йому інкримінують незаконне носіння холодної зброї в громадському місці та погрози вбивством.

Потерпілий, чоловік віком близько 40 років, перебуває в лікарні з тяжкими травмами очей, шиї та спини. Інцидент стався на вулиці Кіннерд-авеню близько 22:30 за місцевим часом.

У мережі поширилося відео з місця події, на якому видно, як кілька людей, один із яких тримав у руках палицю, намагалися стримати ймовірного нападника до прибуття правоохоронців.

Зазначимо, що після звісток про напад у низці міст Північної Ірландії відбулися акції протесту. Люди виходили на мітинги в Лондондеррі, Антрімі, Ньютаунаббі, Баллімені, Бангорі та Белфасті. Хоча частина зібрань минула без порушень, в окремих районах ситуація загострилася.

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У східному Белфасті група приблизно зі ста осіб, багато з яких були в масках, трощила майно, вибивала двері та вікна будівель. За даними місцевих джерел, значну частину учасників безладів становили підлітки. Під час заворушень також підпалили сміттєві контейнери та автобус.

Пожежно-рятувальна служба Північної Ірландії повідомила, що лише за вечір вівторка, 9 червня, її підрозділи виїжджали на 62 виклики. На тлі заворушень правоохоронці оголосили про посилення патрулювання та збільшення кількості поліцейських на вулицях у найближчі дні.

Нагадаємо, що у квітні під час акції в Римі напали на групу людей з українськими прапорами. Інцидент викликав реакцію на найвищому рівні: його засудили прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні та Посольство України в Італії.