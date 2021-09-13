Вакцинация – главное условие для избежания строгого локдауна, – Кличко

В Киеве активно готовятся к следующей волне коронавируса. Сейчас в больницах подготовили 4 100 коек. Виталий Кличко говорит, что избежать усиленного карантина можно, если вакцинироваться.

Виталий Кличко говорит, что до сурового локдауна может не дойти, но готовиться надо. Об этом мэр рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

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Количество больных растет

Хоть Киев сейчас в зеленой зоне, город активно готовят к возможной еще одной волне коронавируса. Ведь количество больных и госпитализированных растет. Сейчас в больницах подготовили более 4 100 коек. Если этого будет мало, то власть готова предоставить еще больше.

К третьей волне уже подготовили более 4100 коек, 98% из которых обеспечены кислородом. Кроме того, если медучреждения первой очереди не будут справляться, мы готовы развернуть еще – более 5,5 тысячи дополнительных кроватей в больницах второй очереди,

– сообщил Кличко.

В этих обстоятельствах мэр все-таки надеется, что в Киеве не введут суровый локдаун. Чтобы избежать усиленного карантина, Кличко призывает вакцинироваться.

COVID-19 в Украине: последние новости

За 12 сентября в Украине выявили 2 196 новых случаев коронавируса.

От осложнений за сутки умерли 22 пациента, еще 499 – выздоровели.

Вакцинировались против ковида 74 444 человека, из них две дозы получили 45 274 человека.

На Львовщине и на Волыни 9 – 11 сентября, динамика уровня госпитализации превышала предел для зеленой зоны в 50%.

По словам мэра, в Киеве сделали более 1,5 миллиона прививок. Более половины из них – двумя дозами.

Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала