Инцидент произошел возле торгово-развлекательного центра River Mall на Днепровской набережной 31 августа. Водитель белого Range Rover стоял в пробке и должен был проехать несколько десятков метров до места, где разрешено развернуться.

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Впрочем, соблюдать правила дорожного движения водитель элитного внедорожника не собирался.

Проехал по газону в стиле курьеров Glovo

Вместо того, чтобы не нарушать и выказывать уважение к другим, водитель "британца" направил машину на зеленую зону.

Машина пересекла большой бордюр и проехала по участку газона.

Затем рулевой Range Rover съехал по другой стороне, чем очень мешал потоку транспорта.

Запись наглого нарушения сделали другие участники движения. Позже ее выложили в соцсети.

В комментариях к сообщению киевляне отметили, что обычно в этом месте подобным образом ездят курьеры Glovo. Владельцу же Range Rover водители пожелали получить за нарушение штраф.

Смотрите видео проезда Range Rover на газоне в Киеве: