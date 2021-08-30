Какие именно травмы получили пострадавшие, неизвестно. Скорее всего, женщины получили порезы. Однако маршрутчик даже не предложил им оказать помощь.
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После инцидента водитель не остановил транспортное средство и продолжил движение по маршруту, якобы ничего не произошло.
Сказал, что сбивается с графика
- Инцидент произошел в маршрутном такси "Буча – Академгородок" утром 30 августа.
- Стеклянный люк транспортного средства лопнул по неизвестным причинам непосредственно во время движения. Однако водитель на это никак не отреагировал.
- Представитель фирмы-перевозчика не предложил пассажиркам воспользоваться аптечкой или остановиться для оказания помощи.
Чем именно закончилось ЧП, и работал ли маршрутчик с подобной неисправностью в дальнейшем, неизвестно.