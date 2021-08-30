Які саме травми отримали потерпілі, невідомо. Скоріш за все, жінки отримали порізи. Однак маршрутник навіть не запропонував їм надати допомогу.
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Після інциденту водій не зупинив транспортний засіб та продовжив рух маршрутом, нібито нічого не сталося.
Сказав, що збивається з графіка
- Інцидент стався у маршрутному таксі "Буча – Академмістечко" вранці 30 серпня.
- Скляний люк транспортного засобу луснув з невідомих причин безпосередньо під час руху. Однак водій на це ніяк не відреагував.
- Представник фірми-перевізника не запропонував пасажиркам скористатися аптечкою або зупинитися для надання допомоги.
Чим саме закінчилася надзвичайна подія, та чи працював маршрутник з подібною несправністю надалі, невідомо.