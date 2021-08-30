Як зазначили свідки порушення, таксист відомої компанії нахабно поводився на дорозі на Русанівській набережній. За деякими даними, чоловік вирішив об'їхати затор на світлофорі.

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За попередніми даними, за небезпечні маневри водія не оштрафували.

Скористався безкарністю

Інцидент стався вдень 30 серпня на Русанівській набережній. Водій Bolt їхав у напрямку метро "Лівобережна".

Аби не стояти у заторі як всі інші учасники руху, чоловік вирішив порушити правила.

Легковик на чималій швидкості перетнув подвійну суцільну розмітку та вилетів на зустрічну смугу.

Йому вдалося уникнути лобового зіткнення з іншими машинами.

У коментарях до відео, яке виклали у соцмережах, мешканці столиці зазначають, що подібні маневри від таксистів можна побачити фактично кожного дня. Водії служб таксі користуються тим, що штрафи за такі порушення досить маленькі, а від роботодавців жодних санкцій за таку манеру водіння не буде. То ж, фактично таксисти почуваються безкарними.

Дивіться відео небезпечного проїзду таксиста у Києві: