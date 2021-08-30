Как отметили свидетели нарушения, таксист известной компании нагло вел себя на дороге на Русановской набережной. По некоторым данным, мужчина решил объехать затор на светофоре.

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По предварительным данным, за опасные маневры водителя не оштрафовали.

Воспользовался безнаказанностью

Инцидент произошел днем ​​30 августа на Русановской набережной. Водитель Bolt ехал в направлении метро "Левобережная".

Чтобы не стоять в пробке как все остальные участники движения, мужчина решил нарушить правила.

Легковушка на немалой скорости пересекла двойную сплошную разметку и вылетела на встречную полосу.

Ему удалось избежать лобового столкновения с другими машинами.

В комментариях к видео, которое выложили в соцсетях, жители столицы отмечают, что подобные маневры от таксистов можно увидеть практически каждый день. Водители служб такси пользуются тем, что штрафы за такие нарушения достаточно маленькие, а от работодателей никаких санкций за такую ​​манеру вождения не будет. Так, фактически таксисты чувствуют себя безнаказанными.

Смотрите видео опасного проезда таксиста в Киеве: