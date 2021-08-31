Інцидент стався поблизу з торговельно-розважальним центром River Mall на Дніпровській набережній 31 серпня. Водій білого Range Rover стояв у заторі та мав проїхати кілька десятків метрів до місця, де дозволено розвернутися.
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Втім, дотримуватись правил дорожнього руху керманич елітного позашляховика не збирався.
Проїхав по газону в стилі кур'єрів Glovo
- Замість того, щоб не порушувати та виказувати повагу до інших, водій "британця" направив автівку на зелену зону.
- Машина перетнула чималий бордюр та проїхала ділянкою газону.
- Потім керманич Range Rover з'їхав іншій стороні, чим неабияк заважав потоку транспорту.
Запис нахабного порушення зробили інші учасники руху. Згодом її виклали у соцмережі.
У коментарях до допису кияни зазначили, що зазвичай у цьому місці в подібний спосіб їздять кур'єри Glovo. Власнику ж Range Rover водії побажали отримати за порушення штраф.
Дивіться відео проїзду Range Rover на газоні у Києві: