На ВДНХ сносят павильон, где проходил "Кураж", чтобы построить университет Президента

В Национальном экспоцентре Украины в Киеве сносят 19 павильон, где проходил благотворительный фестиваль "Кураж". Об этом 3 февраля сообщила основательница фестиваля Елена Гудкова.

На месте павильона планируют построить Президентский университет. Гудкова отметила, что просила сохранить здание.

К теме Названы исторические здания Киева, которые разрушили в течение 2021 года

Почему павильон ценный

Павильон начали сносить 2 февраля. По словам Гудковой, она обращалась и к руководству ВДНХ, и к Офису Президента. Кроме этого, женщина просила о реконструкции павильона, образца постсоветского модернизма 1978 года.

На ВДНХ сносят 19 павильон / Фото с фейсбук-страницы Елены Гудковой

"Он мог бы стать залом, библиотекой, атриумом или лекторием для нового университета, сохранив и наш культурный код, историю. У киевлян уже язва от того, что Киев стал похож на свалку, в которой на один новый архитектурный объект — 10 разрушенных исторических построек ради офисов и ТЦ", – написала Гудкова.

Восстановить его безусловно дороже, но для этого нужна еще эмпатия, вкус и желание создавать не на руинах,

– добавила она.

Фестиваль не получил компенсации

"Кураж" – это первая киевская благотворительная барахолка , действующая с 2014 года. Ежегодно фестиваль организовывал "Большую благотворительную барахолку", прибыль от которой отдавал на проекты помощи детям.

Гудкова рассказала, что генеральный директор ВДНХ Евгений Мушкин предложил перенести "Кураж" в другое помещение, но Гудкова считает, что это пойдет во вред фестивалю. Кроме того, женщина отметила, что "Кураж" не получил компенсации от вложений.

"Выделила для себя принципиальный вопрос: компенсация одного миллиона гривен за установку нами в 2021 году на деньги благотворителей абсолютного нового лифта. Он был не для 10 ивентов, которые он катал на второй этаж. Это попытка сохранить само здание", – написала Гудкова.

Здание не удалось сохранить / Фото с фейсбук-страницы Елены Гудковой

Что известно о Президентском университете

Заведение образования должно появиться в Киеве на ВДНХ через несколько лет. Его целью является собрать лучших преподавателей, чтобы "готовить людей будущего". Стоимость проекта строительства обойдется минимум в 7,2 миллиарда гривен.

Текст публикации Елены Гудковой

Ни ВДНХ, ни ОП не нашли минуты, чтобы написать мне одно смс. Цинично, потому что представитель Квартал Концерт написал мне уже в 12-й день после последнего Куража с предложением сделать с ними проект на ВДНХ. Удачи вам, Винтаж Парк на ВДНХ.

Сегодня в 7 утра я уже была на ВДНХ, приехала попрощаться с нашим домом, который стал убежищем для многих душ, стал домом дружбы и любви. По лестнице в недоступном на тот момент павильоне – мы были на голову выше, чем они будут когда-либо. Это вопрос ценностей. И я рада, что мы не похожи.