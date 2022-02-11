Вероятно, для российских самолетов: с завода "Радар" украли радиоэлектронное оборудование
Источник:Укроборонпром
Наглая кража оборудования военного назначения произошла в ночь с 8 на 9 февраля в одном из цехов завода "Радар". Неизвестные злоумышленники украли детали, которые могут использоваться для российских самолетов семейства "Су".
О краже с предприятия сообщили в фейсбуке Укроборонпрома. По словам представителей концерна, чиновники пытаются содействовать правоохранителям в раскрытии преступления.
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Кроме того, в Укроборонпроме намекнули, что, вероятно, оборудование украли для российских самолетов, поскольку именно у них на вооружении имеется самое большое количество самолетов "Су".
Кражу тщательно планировали
- В государственной корпорации отметили, что преступление произошло в ночь с 8 на 9 февраля в одном из цехов "Киевского завода "РАДАР"".
- Неизвестные угнали отдельные блоки радиоэлектронного оборудования. Сколько именно деталей украли преступники – неизвестно. В настоящее время чиновники устанавливают сумму ущерба.
- Кражу злоумышленники совершили, несмотря на усиленные предприятием меры по технической защищенности.
- По факту похищения военного оборудования правоохранители открыли уголовное производство. Досудебное расследование проводится под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора.
Государственный концерн Укроборонпром и завод "Радар" оказывают всестороннее содействие правоохранительным органам в расследовании этого уголовного правонарушения и других фактов незаконного проникновения на территорию предприятия, что имели место ранее,
– отметили в Укроборонпроме.
Какие именно проникновения на территорию завода происходили раньше, в концерне не сообщили.