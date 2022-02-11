Вероятно, для российских самолетов: с завода "Радар" украли радиоэлектронное оборудование

Наглая кража оборудования военного назначения произошла в ночь с 8 на 9 февраля в одном из цехов завода "Радар". Неизвестные злоумышленники украли детали, которые могут использоваться для российских самолетов семейства "Су".

О краже с предприятия сообщили в фейсбуке Укроборонпрома. По словам представителей концерна, чиновники пытаются содействовать правоохранителям в раскрытии преступления.

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Кроме того, в Укроборонпроме намекнули, что, вероятно, оборудование украли для российских самолетов, поскольку именно у них на вооружении имеется самое большое количество самолетов "Су".

Кражу тщательно планировали

В государственной корпорации отметили, что преступление произошло в ночь с 8 на 9 февраля в одном из цехов "Киевского завода "РАДАР"".

Неизвестные угнали отдельные блоки радиоэлектронного оборудования. Сколько именно деталей украли преступники – неизвестно. В настоящее время чиновники устанавливают сумму ущерба.

Кражу злоумышленники совершили, несмотря на усиленные предприятием меры по технической защищенности.

По факту похищения военного оборудования правоохранители открыли уголовное производство. Досудебное расследование проводится под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора.

Государственный концерн Укроборонпром и завод "Радар" оказывают всестороннее содействие правоохранительным органам в расследовании этого уголовного правонарушения и других фактов незаконного проникновения на территорию предприятия, что имели место ранее,

– отметили в Укроборонпроме.

Какие именно проникновения на территорию завода происходили раньше, в концерне не сообщили.