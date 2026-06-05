Виновником ДТП в Киеве является руководитель религиозной общины евангельских христиан-баптистов, – источники

В Киеве вечером 5 июня произошло смертельное ДТП, в результате которого есть погибшие. Водителем Mercedes-Benz, который на скорости въехал в подземный переход, оказался руководитель религиозной общины евангельских христиан-баптистов "Церковь села Подстепное"

Эту информацию подтвердили источники 24 Канала в правоохранительных органах.

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Кто мог совершить ДТП в Киеве?

Источники подтвердили информацию из сети, что виновником ДТП в Киеве является водитель, по имени Павел Плешивцев, 1976 года рождения.

По имеющейся информации, мужчина является руководителем религиозной общины евангельских христиан-баптистов "Церковь села Подстепное".

Напомним, ДТП в столице произошло на перекрестке улиц Уманской – Ивана Светличного. Там 49-летний водитель, житель Херсона, не справился с управлением автомобиля и въехал в подземный переход.

В результате аварии погибли четыре человека, в том числе 12-летний парень. Также пострадали три человека. Сам водитель находится в тяжелом состоянии в реанимации.