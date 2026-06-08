Водитель, который влетел в переход с людьми в Киеве, выполнял заказ такси

Водитель Mercedes-Benz, которого подозревают в смертельном ДТП в Киеве, на момент аварии выполнял заказ такси. Его пассажирку госпитализировали.

Такую информацию подтвердила пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирвдилис в комментарии 24 Каналу.

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Павел Плешивцев работал в такси на момент аварии

Павел Плешивцев выполнял заказ такси и перевозил пассажирку, когда на большой скорости влетел в подземный переход на Чоколовке 5 июня.

Юлия Гирдвилис рассказала, что, по словам потерпевшей, водитель пытался "похвастаться" своими навыками вождения. Вероятно, это и могло повлечь за собой ДТП, поскольку авто двигалось на большой скорости.

Известно, что пассажирка с травмами находится в больнице.

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