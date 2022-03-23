Враг обстрелял Святошинский и Шевченковский районы Киева: под удар попали жилые дома

Под ударом оккупационных войск снова оказалась столица Украины. В результате обстрелов поврежден торговый центр и жилые дома. Количество пострадавших и масштаб разрушений выясняют.

Как рассказали в КГГА, разрушениям подверглись, в Святошинском районе как дома в частном секторе, так и многоэтажки. Пожары ликвидировали, пострадавших не обнаружили.

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В Шевченковском районе есть пострадавшие в результате обстрела

Также повреждены помещения одного из торговых центров. В Шевченковском районе пока сообщили о 4 пострадавших, однако эту информацию уточняют. Сейчас есть возгорание в нескольких частных домах и в многоэтажке. На месте работают спасатели и медики.

Пострадали ТЦ и частный сектор / Фото первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника

Количество пострадавших уточняют / Фото первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника

Отметим, что накануне враг обстрелял Броварской район. Под огонь попали склады с продуктами. Из-за преступных действий агрессора сгорели десятки тонн продовольствия.

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