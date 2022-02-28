Враг пытается продолжить наступление на Киев: сводит переправу через реку Ирпень

28 февраля 2022 , 01:36
Читати новину українською

Источник:

Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города. В частности, они пытаются возобновить наступление на Киев на Полесье.

Украинские защитники дают достойный отпор врагу. Они наносят захватчикам колоссальные потери.

Актуально Война России против Украины: сколько погибших и раненых среди гражданских зафиксировали за 4 дня

Оккупанты пытаются прорваться в Киев

В Генштабе ВСУ предоставили оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 00:00. Там отметили, что враги продолжают воздушно-наземную наступательную операцию против Украины.

Во время этого оккупанты обстреливают военные и гражданские аэродромы, пункты управления войсками, объекты системы ПВО, критически важные объекты инфраструктуры, населенные пункты и подразделения в районах обороны.

На Полесье в направлении Киева враг пытается возобновить наступление путем наведения понтонной переправы через реку Ирпень в районе Демидова,
– говорится в сообщении.

Очередная попытка оккупантов захватить город Ирпень не удалась. Украинские защитники уничтожили новую вражескую технику.

В Генштабе отметили, что танковые и механизированные подразделения ВСУ при поддержке артиллерии удерживают оборону определенных рубежей по всем направлениям. Наши пилоты успешно отражают воздушные удары оккупантов.

Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.

Автор: Ольга Котів