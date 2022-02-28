Враг пытается продолжить наступление на Киев: сводит переправу через реку Ирпень
Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города. В частности, они пытаются возобновить наступление на Киев на Полесье.
Украинские защитники дают достойный отпор врагу. Они наносят захватчикам колоссальные потери.
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Оккупанты пытаются прорваться в Киев
В Генштабе ВСУ предоставили оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 00:00. Там отметили, что враги продолжают воздушно-наземную наступательную операцию против Украины.
Во время этого оккупанты обстреливают военные и гражданские аэродромы, пункты управления войсками, объекты системы ПВО, критически важные объекты инфраструктуры, населенные пункты и подразделения в районах обороны.
На Полесье в направлении Киева враг пытается возобновить наступление путем наведения понтонной переправы через реку Ирпень в районе Демидова,
– говорится в сообщении.
Очередная попытка оккупантов захватить город Ирпень не удалась. Украинские защитники уничтожили новую вражескую технику.
В Генштабе отметили, что танковые и механизированные подразделения ВСУ при поддержке артиллерии удерживают оборону определенных рубежей по всем направлениям. Наши пилоты успешно отражают воздушные удары оккупантов.
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