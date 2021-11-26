Врал, что родные в больнице: в Киеве поймали мошенника, выманившего у пенсионеров 100 тысяч

В Киеве задержали уроженца ныне оккупированного Россией Луганска, который обманом завладел 100 тысячами гривен, обманув двух пенсионеров. Об этом стало известно 25 ноября.

Теперь 43-летнему мужчине уже объявили о подозрении и вскоре изберут меру пресечения. За мошенничество, которое нанесло значительный ущерб потерпевшему и совершенное повторно, ему грозит штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок 1 – 2 года, или ограничение свободы до 5 лет, или ее лишение до 3 лет.

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Мужчина присвоил себе 100 тысяч гривен сбережений двух пенсионеров / Фото Киевской городской прокуратуры

Дважды задействовал старую схему

Правоохранители установили, что в ноябре злоумышленник ввел в заблуждение двух человек распространенной схемой "ваш родственник в больнице". Сначала он позвонил 83-летнему мужчине на домашний телефон и заявил, что его крестник якобы попал в аварию и требует немедленного лечения за 15 тысяч гривен. Дедушка поверил мошеннику и передал ему эту сумму.

Также мужчину будут судить за завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием – за это предусмотрен штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы до 240 часов, или исправительные работы до 2 лет, или ограничение свободы до 3 лет.

Почувствовав свою безнаказанность, подозреваемый повторил "трюк" с 85-летней женщиной. Ей он наврал, якобы дочь также попала в дорожно-транспортное происшествие, а на лечение нужно 85 тысяч гривен.

К счастью, полиция мгновенно среагировала на преступление и поймала злоумышленника с поличным. Следовательно, деньги бабушки им удалось изъять.