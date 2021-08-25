Все ЦПАУ Киева начали принимать паспорта в Дии

В каждом из 14 центров по предоставлению административных услуг Киева можно пройти процедуру верификации с помощью электронного паспорта. Для этого надо лишь отсканировать QR-код в приложении Дия.

По словам заместителя мэра Киева Константина Усова, столица остается лидером в введении административных услуг. Именно поэтому Киев стал одним из первых городов, где в ЦПАУ начали принимать документы не только в бумажном виде.

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Так, с 25 августа административные услуги можно получать без имеющейся ID-карты, загранпаспорта, прав или идентификационного кода.

Услуга доступна и в филиалах

Как отметил заместитель председателя КГГА, для получения админуслуг после нововведения надо:

скачать приложение Дия;

отсканировать QR-код, который покажет сотрудник ЦПАУ. После этого документы будут автоматически верифицированными.

Эта услуга доступна в 14 ЦПАУ Киева, а также в 3 филиалах.

Киев остается лидером во внедрении административных услуг, которые затем имплементируются на всю Украину. Мы развиваем все свои сервисы в режиме реального времени вместе с вами,

– подчеркнул Усов.

Чтобы жители столицы могли более удобно пользоваться услугой, чиновник предложил оставлять отзывы о качестве использования Дии в центрах админуслуг в чат-боте телеграмма https://t.me/usov_ua_bot.