Вскипел после замечания: в Киеве парень бросил мужчину на асфальт через "прогиб" – видео 18+

В Днепровском районе Киева молодой человек жестоко избил мужчину после замечания о неправильной парковке. Видео с ужасными кадрами оказалось в сети 14 января.

По данным правоохранителей, внезапный конфликт вспыхнул на улице Андрея Аболмасова. Они немедленно прибыли на место преступления.

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Невиданная ярость

Следователи узнали, что нападавший набросился на оппонента с кулаками и, повалив его на землю, нанес сильные удары по разным частям тела. В конце концов пострадавшего срочно госпитализировали в больницу из-за тяжелых травм.

Что же касается подозреваемого, то с ним общаются представители полиции. По информации телеграм-канала "Киев Оперативный", он якобы может находиться в родственных связях с должностным лицом Министерства молодежи и спорта.

Создал аварийную ситуацию

На кадрах заметно, что агрессивный молодой человек бросил мужчину на асфальт через "прогиб". Это запрещенный прием, который используют в борьбе. Если его выполняют на твердой поверхности, человеку могут сломать позвоночник.

Также на видео, которое распространили в соцсетях, видно, что дракой нападавший еще и создал на дороге аварийную ситуацию. На него едва не наехала авто, которое выезжало со двора. Из него вышел мужчина и начал упрекать парня за неадекватное поведение и невероятную агрессию в отношении другого человека.

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