ВСУ взяли в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель – Бучанский городской совет

Ирпень, Буча, Гостомель, взятые в кольцо Вооруженными Силами Украины. Многие населенные пункты в Киевской области находятся под постоянным вражеским обстрелом.

Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмировская общины остаются под постоянным обстрелом врага. Тем временем в Дмитровской – оккупанты постоянно передвигаются и ведут огонь по селам.

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Постоянные бои – на Житомирской трассе

На Житомирской трассе продолжаются бои. Ночью оккупанты обстреляли Шпитьки, в населенном пункте возникли пожары.

В оккупированных селах – угроза гуманитарной катастрофы

Во многих деревнях, где находятся враги, – приближение гуманитарной катастрофы. Местным жителям не хватает продуктов, лекарств, средств гигиены. Часть населённых пунктов совсем без связи. Оккупанты ведут себя, как преступники, врываются в дома и мародерят.

Смотрите брифинг Алексея Арестовича 23 марта:

В Немишаевской общине окапывается враг. Здесь нет света, газа и связи. Людям очень нужны вода и продукты, местные жители просят об эвакуации.