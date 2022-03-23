ВСУ взяли в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель – Бучанский городской совет
Источник:Бучанский городской совет
Ирпень, Буча, Гостомель, взятые в кольцо Вооруженными Силами Украины. Многие населенные пункты в Киевской области находятся под постоянным вражеским обстрелом.
Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмировская общины остаются под постоянным обстрелом врага. Тем временем в Дмитровской – оккупанты постоянно передвигаются и ведут огонь по селам.
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Постоянные бои – на Житомирской трассе
На Житомирской трассе продолжаются бои. Ночью оккупанты обстреляли Шпитьки, в населенном пункте возникли пожары.
В оккупированных селах – угроза гуманитарной катастрофы
Во многих деревнях, где находятся враги, – приближение гуманитарной катастрофы. Местным жителям не хватает продуктов, лекарств, средств гигиены. Часть населённых пунктов совсем без связи. Оккупанты ведут себя, как преступники, врываются в дома и мародерят.Обратите внимание!
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