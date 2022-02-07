Перенесли крест и венки: на Киевщине неизвестные хотят перезахоронить бабушку без согласия родни

В селе Шпили Киевской области неизвестные перенесли могилу женщины и не сообщили ее родным. Сейчас правоохранители ждут разрешения на эксгумацию.

Полицейские отмечают, что такие действия квалифицируют как "надругательство над могилой". Хотя сначала правоохранители не реагировали на сообщения.

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Внучке умершей угрожали

Пока неизвестно, злоумышленники перенесли только крест и венки, или перезахоронили тело. Внучка умершей Светлана Дударенко рассказала, что бабушку похоронили в ноябре 2021 года, но сейчас на этом месте лишь земля.

Светлана отметила, что после похорон к ней пришла односельчанина и заявила, что пенсионерку похоронили на ее территории. Она грозилась сровнять могилу с землей.

Как действовали полицейские

После конфликта женщина рассказала все старосте деревни, которая подтвердила, что никто ничего не нарушил. Уже в январе 2022 года Светлана увидела, что крест и венки валяются в 20 метрах от захоронения. После этого родственница односельчанки, которая угрожала женщине, пыталась уладить ситуацию.

Однако Светлана вызвала правоохранителей. Они допросили женщин, которые могли надругаться над могилой, но те все отрицают. Сейчас полиция ждет разрешения на эксгумацию, чтобы узнать, где на самом деле похоронена ее бабушка.

Еще один случай разрушения могилы

В декабре 2021 года дети в Коломые вытащили череп из гроба, чтобы снять видео для соцсетей. Ради этого они открыли семейный склеп.