Поліцейські зазначають, що такі дії кваліфікують як "наругу над могилою". Хоча спочатку правоохоронці не реагували на повідомлення.

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Онуці померлої погрожували

Наразі невідомо, чи зловмисники перенесли лише хрест і вінки, чи перепоховали тіло. Онука померлої Світлана Дударенко розповіла, що бабусю поховали у листопаді 2021 року, але зараз на цьому місці – лише земля.

Світлана зазначила, що після похорону до неї прийшла односелиця та заявила, що пенсіонерку поховали на її території. Вона погрожувала зрівняти могилу із землею.

Як діяли поліцейські

Після конфлікту жінка розповіла все старості села, яка підтвердила, що ніхто нічого не порушив. Вже в січні 2022 року Світлана побачила, що хрест та вінки валяються за 20 метрів від поховання. Після цього родичка односелиці, що погрожувала жінці, намагалася залагодити ситуацію.

Проте Світлана викликала правоохоронців. Вони допитали жінок, які могли вчинити наругу над могилою, але ті все заперечують. Наразі поліція чекає дозволу на ексгумацію, щоб дізнатися, де насправді поховано її бабусю.

Ще один випадок руйнування могили

У грудні 2021 року діти у Коломиї витягнули череп із труни, щоб зняти відео для соцмереж. Заради цього вони відкрили сімейний гробівець.