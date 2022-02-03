Відповідно до матеріалів справи, подивитися на шефа в могилі заходів уродженець міста Татарбунари на Одещині. У листопаді 2021 року його вже притягували до відповідальності за крадіжку, але звільнили від покарання з випробувальним терміном на 1,5 року.

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Розкопав могилу начальника

Моторошний інцидент на цвинтарі біля траси Татарбунари – Арциз стався 6 серпня 2020 року. Чоловік пізно ввечері прийшов до могили померлого та розкопав її штиковою лопатою.

Коли зловмисник добрався до гробу, то розбив кришку, щоб побачити обличчя померлого. Після того, як він переконався, що в труні лежить саме його ексначальник, швидко закопав могилу.

Усередині він забув гумові рукавички, які дозволили ідентифікувати особу. Розриту могилу виявила жінка, що охороняла цвинтар.

Зловмисник визнав провину

Під час судового засідання обвинувачений визнав провину та щиро розкаявся. Він зауважив, що працював за наймом у знайомого. Шеф загинув у липні 2020 року.

Орієнтовно за 3 тижні після його смерті та похорону, чоловік пішов на цвинтар, щоб впевнитися, що це саме начальник.

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Як викрили злочин

Мати померлого розповіла, що її син загинув 11 липня 2020 року. За 3 дні його поховали. Відтоді вона щодня відвідувала його могилу.

Коли 7 серпня на території виявили сліди вандалізму, одразу повідомили жінку. Коли вона повернулася в Татарбунари, побачила, що на могилі розкидана земля й перевернуті вінки.

Після заяви в поліцію, правоохоронці здійснили ексгумацію. Тоді й виявили, що кришка труни розбита й знайшли рукавички.

Суд відпустив вандала

Оскільки зловмисник визнав провину, Саратський райсуд Одеської області визнав його винним у нарузі над могилою. Від відбування 3,5 року за ґратами чоловіка звільнили з випробувальним терміном на 2 роки.

Засуджений повинен періодично реєструватися в уповноваженого органу та пройти курс лікування від розладів психіки. Із нього також стягнули 16,9 тисячі гривень за залучення експерта до справи.

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