На Выдубичах в Киеве станок насмерть раздавил коммунальщика

Трагический случай на производстве произошел на территории коммунального предприятия днем 9 февраля на улице Стройиндустрии в Киеве. По неизвестным причинам на одного из работников упал станок.

В результате падения промышленного оборудования пострадавший погиб. Чтобы достать его, пришлось вызвать спасателей.

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Как рассказали в ГСЧС Киева, сохранить мужчине жизнь не было никаких шансов.

Упал станок весом 9 тонн

Спасателям пришлось доставать тело работника коммунальной компании из-под станка / Фото ГСЧС Киева

О происшествии на улице Стройиндустрии, 9-я бойцы ГСЧС узнали в 10:50 9 февраля.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что инцидент произошел на территории одного из коммунальных предприятий.

На одного из сотрудников упал станок весом 9 тонн, в результате чего мужчина погиб мгновенно.

На место происшествия также приезжали медики скорой, но, к сожалению, работы для них не было.

Убедившись, что работник уже умер, спасатели вызвали следственно-оперативную группу.

Спасатели подняли станок с помощью специального инструмента / Фото ГСЧС Киева

Когда правоохранители приехали на место происшествия, работники ГСЧС начали поднимать станок с помощью пневматического инструмента. После этого тело погибшего достали из-под оборудования.

Следователи задокументировали все обстоятельства инцидента, но как именно его квалифицировали, пока неизвестно.