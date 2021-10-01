На выходных из-за полумарафона снова ограничат движение через центр Киева: схема перекрытия

На выходных 2 и 3 октября власти столицы и правоохранители в очередной раз будут перекрывать движение по главным транспортным артериям в центре города в угоду организаторам массовых мероприятий и спортсменам.

Как отметили в КГГА, из-за проведения Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021 сотни тысяч жителей столицы должны столкнуться с неудобствами при пользовании как собственным, так и общественным наземным транспортом.

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Также из-за этого изменят режим работы автобусы, троллейбусы и маршрутные такси.

Где в Киеве будут перекрывать движение 2 и 3 октября

2 октября в полночь ограничение движения начнется на Крещатике (от Майдана Независимости до перекрестка с Прорезной). Откроют его для транспорта только в 22:00 3 октября.

3 октября с 06:30 до 16:00 нельзя будет проехать:

по Крещатику (от перекрестка с улицей Архитектора Городецкого в сторону Бессарабской площади);

по улице Большой Васильковской (от Бессарабской площади до улицы Жилянской);

по улице Саксаганского (от улицы Шота Руставели до проспекта Победы);

по проспекту Победы (от улицы Саксаганского до улицы Вячеслава Черновола);

по улице Жилянской (от улицы Большой Васильковской до улицы Шота Руставели);

по улице Шота Руставели;

по улице Рогнединской;

по улице Эспланадной (от улицы Рогнединской до улицы Бассейной);

по улице Бассейной (от улицы Эспланадной до улицы Крещатик);

по Бессарабской площади;

по улице Прорезной (от Крещатика до улицы Пушкинской);

по улице Пушкинской (от улицы Прорезной до улицы Богдана Хмельницкого);

по улице Богдана Хмельницкого (от улицы Пушкинской до Крещатика).

Как будет двигаться общественный транспорт из-за проведения полумарафона в центре Киева

Представители местной власти также отметили, что с 19:00 1 октября до 22:00 3 октября автобусы №№ 24 и 114 будут двигаться по маршруту выходного дня. 3 октября с начала движения до окончания массовых мероприятий троллейбусы №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 40, а также автобусы №№ 5, 20, 24, 55, 69, 114, 118.

Также, временно изменят свой путь маршрутные такси №№ 171, 181, 189, 198, 228, 231, 411, 427, 429, 433, 450.

Более точную информацию об изменениях работы общественного транспорта чиновники выложили по ссылке.



Схема перекрытия улиц Киева из-за Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021 / Иллюстрация КГГА